/ / Temporal deixa 11 mortos, alaga regiões e isola cidades

O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou, na manhã desta segunda-feira (11), que 11 pessoas morreram em decorrência do temporal que atinge a Grande São Paulo desde a noite deste domingo (10). Quatro pessoas morreram após o desabamento de uma casa em Ribeirão Pires, no ABC Paulista. Uma criança morreu após o desabamento de uma casa em Embu das Artes. Seis pessoas morreram afogadas, sendo três em Santo Caetano do Sul, uma em Santo André, uma em São Bernardo do Campo e uma na capital paulista. As informações são do Coronel Walter Nyakas Júnior, chefe da Defesa Civil.





Além do desabamento de casas, o temporal também provocou deslizamentos de terra e deixou diversas regiões alagadas, bloqueando ruas e avenidas, incluindo vias expressas importantes para a região metropolitana, como a Marginal Tietê e a Avenida dos Estados. A cidade de São Paulo chegou a registrar 180 quilômetros de lentidão pela manhã, o segundo pior índice do ano (atrás apenas do dia 4 de fevereiro, quando houve 203 quilômetros de filas).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram soterradas após deslizamento de terra atingir uma casa em São Rafael, na zona leste da capital. Uma mulher e duas crianças foram retiradas dos escombros, sendo que uma das crianças está em estado grave. Todos foram levados para o Posto de Saúde de Sapopemba.





A situação em São Paulo é dramática. Com estações alagadas, a linha 10-Turqueza da CPTM foi fechadas e não tem previsão de reabertura. O rodízio de veículos está suspenso em toda a Grande São Paulo.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 601 pontos de enchentes, 54 desmoronamentos e desabamentos, além de 34 quedas de árvores.

A enxurrada alagou várias vias no bairro de Sacomã, na região sudeste da cidade. De acordo com relatos nas redes sociais, carros foram arrastados pela correnteza e alguns motoristas tiveram que ficar aguardando ajuda nos tetos dos veículos.





Na Rua Caqui, em Embu Mirim, uma casa também desabou. Quatro pessoas foram retiradas dos escombros sem ferimentos. A Via Anchieta está interditada perto da Universidade Bandeirante (Uniban). Os bombeiros relatam que a Rua Cipriano Barata, no Ipiranga, ficou alagada e um carro foi levado pela correnteza.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo informou que o maior volume de chuva, das 19h de ontem às 7h de hoje, foi registrado em Jabaquara, 109,5 milímetros, e na Vila Prudente, 103,3mm. A previsão para esta segunda-feira é de mais temporal na capital e nas cidades em seu entorno.





* Com informações da Agência Brasil.