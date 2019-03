/ / Supermercado disponibiliza nutricionistas para orientar clientes na hora das compras

Se é do supermercado que vem a maioria dos produtos alimentícios consumidos pelas famílias brasileiras, que tal fazer as compras com a orientação de profissionais da área de nutrição? De olho no crescimento do interesse dos consumidores em qualidade de vida e em uma alimentação mais saudável, que é uma tendência mundial, os supermercados vêm se adequando e construindo para atrair clientes e tornar a experiência da compra mais agradável.

Com essa proposta, uma rede de supermercados do Norte de Mato Grosso criou um projeto inovador, que leva nutricionistas para o atendimento direto ao cliente em compras. “Nos últimos tempos, ampliamos significativamente a oferta de produtos da linha fitness, funcional, orgânicos, light, diet e integrais para atender a esta demanda crescente. Agora, vamos disponibilizar nossos profissionais para orientarem nosso clientes”, afirmou a diretora de operações da rede de supermercados Casa Aurora, Cristhini Sangaletti.

O serviço será oferecido todas as quintas-feiras no supermercado Casa Aurora unidade Centro de Sinop, em dois turnos, das 8h às 11h e das 14h às 17h. “Optamos por oferecer esse serviço na nossa ‘quinta verde’, que é o dia em que temos maior procura por hortifuti por conta das ofertas para otimizar a experiência do cliente, aliando informação em saúde e economia”, completou Cristhini.

Segundo a nutricionista Yara Gamboa de Oliveira, especialista da rede de supermercados Casa Aurora, o projeto é também uma oportunidade de aprendizado e de abertura de mercado de trabalho para novos profissionais. Em parceria com a Faculdade Fasipe de Sinop, estagiários do 7º e 8º semestre do curso de Nutrição são incluídos nas ações.

“Essa equipe irá prestar todas as orientações sobre o uso correto dos produtos funcionais, orgânicos e específicos para dietas com restrições, como intolerante à lactose ou glúten, diabéticos e etc, por exemplo, que temos disponíveis no mercado. Também tiramos dúvidas, conversamos e damos dicas sobre consumo de frutas, legumes e verduras, como escolher e utilizar melhor os produtos e os benefícios de uma alimentação saudável”, explicou a nutricionista.

Por Agencia ZP Press