/ / Solidariedade em prol da Educação brasileira

Iniciativa beneficiará mais de 19 mil estudantes de famílias de baixa renda

Vai ser nesta quinta-feira (21 de março), às 9 horas, a entrega doskits de material pedagógico para 200 crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade atendidos pela Legião da Boa Vontade na capital Cuiabana.

Em Mato Grosso também serão beneficiadas com os kits de material pedagógicos, crianças da comunidade indígena da Aldeia Tadarimana em Rondonópolis e crianças da comunidade quilombola do Mata Cavalo em Nossa Senhora do Livramento/MT.

A ação faz parte da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não tem recursos para a compra do material escolar e incentivar a garotada a frequentar a escola e a continuar os estudos.

Em todo o país, a campanha vai entregar mais de 19 mil kits a estudantes de 90 municípios brasileiros, sendo 12,0% a crianças e adolescentes que estudam nas cinco escolas (Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio) da LBV; 56,3% para meninos e meninas de 6 a 15 anos atendidos em 66 Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição; e 31,7% serão destinados a atendidos por organizações parceiras em 42 localidades. Os kits são compostos de itens de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, dicionários de português e inglês entre outros.

Mobilização

Para angariar os recursos, a LBV mobilizou colaboradores, voluntários, empresas parceiras e o importante apoio da mídia. Ainda dá tempo de ajudar. site www.lbv.org Veja como você transformar a vida de famílias de baixa renda. Faça sua Doação! LBV - Legião da Boa Vontade www.lbv.org As doações podem ser feitas peloou pelo tel.: 0800 055 50 99.

A LBV

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores éticos, ecumênicos e espirituais transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 69 anos, ela atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social. Em suas unidades que atendem crianças e adolescentes, a LBV oferece o apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à Educação e a garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios como atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas e projetos permanentes de incentivo à leitura.

Serviço:

Evento: Entrega de kits de material pedagógico da LBV

Data: 21/3/2019 — quinta-feira | Horário: às 9h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua . São José Operário, s/n, Dom Aquino — Cuiabá/MT.

Informações: Tel.: (65) 3317-3808/