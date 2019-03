/ / Sinop e Mixto não saem do empate pelo Mato-grossense

O Sinop Futebol Clube e Mixto empataram há pouco, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. Sem muita qualidade técnica dos dois time e duas expulsões, uma para cada equipe, o jogo terminou sem gols. O último empate do Galo em 0 a 0, foi contra o Operário VG, pela quinta rodada e o Tigre foi na abertura do Estadual , diante do Araguaia.

O Sinop começou o jogo fechando mais atrás e com o tempo foi saindo para o ataque, se soltando mais na partida e levando perigo ao gol do Tigre. O Mixto tinha mais a bola, mas não conseguia tocar com qualidade no meio e perdia as oportunidades. Leo do Sinop, reclamou muita de uma jogada e levou amarelo. Sob sol forte e cansados os dois times começaram perdendo o ritmo. Na cobrança de escanteio, Fernandinho levantou mais aberto, a bola fez desvio e foi embora.

Na etapa complementar, Fernandinho na cobrança de falta, levantou na área, mas Léo tirou. Alan Júnior, recebeu de fora da área, bateu bem, mas a bola bateu em Marquinhos do Galo do Norte, fazendo o escanteio para o Alvinegro. Fernandinho, na cobrança de falta bateu direto nas mãos do goleiro Vinicius que pegou com tranquilidade.

O Mixto não voltou melhor no segundo tempo e ainda estava desencontrado dentro de campo, bom para o Sinop que aproveitava para partir para o ataque. Para tentar melhorar a partida, Toninho Pêsso tirou Yan e colocou Renan.

Natan, de fora da área, bateu forte direto nas mãos do goleiro Vinicius. Batista, recebeu de longe, tentou por cobertura, mas só foi linha de fundo. Mosquito, atacante, entrou no lugar de Fernandinho que saiu lesionado. Foi a primeira mudança do técnico do Sinop.

Alan Júnior, passou pela zaga e tentou acertar o canto do goleiro Guilherme do Galo do Norte, mas a bola saiu pela linha de fundo. Coutinho, zagueiro, saiu para entrada do atacante Iago. Terceira e última mudança do técnico Toninho Pêsso para tentar abrir o placar.

Guilherme, goleiro do Sinop, enrolou de mais para sair com a bola e levou amarelo. O Galo do Norte ficava na defesa, fechando todos os cantos e o Mixto tentando passar. Alan Júnior tentou tabela com Dinelson, Cazú chegou de carrinho, levou o segundo amarelo e foi expulso. Menos um jogador em campo para o time do Nortão. O jogo teve 5 minutos de acréscimos. Léo chegou muito forte em cima do jogador do Sinop, levou o segundo amarelo e também foi expulso.