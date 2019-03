/ / Secretaria de Obras de Vera realizada segunda operação tapa buraco de 2019 em mais de 30 quilômetros da MT-225

Mesmo a recuperação da MT sendo de responsabilidade do Estado o município não deixa de realizar os reparos.

A MT-225 é uma rodovia estadual que liga a BR-163 ao município de Vera, e Vera a cidade de Feliz Natal. Por ser uma rodovia estadual a responsabilidade de manutenção e recuperação da mesma é do Governo do Estado de Mato Grosso. No entanto o mesmo não tem realizado os reparos necessários

a um bom tempo. E para manter o trecho de mais de 30 quilômetros que faz parte do município de Vera em bom estado de trafegabilidade o município de Vera tem realizado a manutenção do trecho.

Nesta semana a equipe da Secretaria de Obras realizou em todo trecho do trevo de entrada da BR-163 em frente ao posto sorrisão até a entrada do município de Vera a operação tapa buracos esta é a segunda vez que a pasta realizada esta operação em 2019 neste trecho da rodovia. O trabalho foi realizado em dois dias. De acordo com o secretário de Obras Edson Bormann, o trabalho é necessário para manter a via em bom estado.

“Desde o início da administração do prefeito Moacir Giacomelli, a gente vem cuidando das MT 225 da divisa com o município de Feliz Natal que é no Rio Tartaruga até a BR-163. Para se ter uma ideia estamos no dia 15 de março e esta é a segunda vez que estamos realizando a operação tapa buracos na 225 este ano. Já foi feito uma a 40 dias atrás e quarta (13) e quinta-feira (14) fizemos novamente o tapa buracos para não deixar os buracos aumentarem.

O município de Vera tem feito a parte dele mesmo não sendo responsabilidade nossa, mas o estado não vem e nós temos um cuidado especial com a população verense e com quem nos visita. Estamos cuidando o máximo que pudemos da rodovia. E ontem e hoje também estamos realizando um tapa buracos dentro do município e estamos aguardando uma estiagem para poder cascalhar as ruas que não estão asfaltadas também”, concluiu o secretário.

Por Dieny Vieira