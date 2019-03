/ / PRF apreende 1,8 quilo de cocaína em ônibus durante fiscalização em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,8 kg cloridrato de cocaína durante fiscalização a ônibus na BR-174, na região de Pontes e Lacerda (444 quilômetros de Cuiabá), ontem. O veículo que fazia o itinerário Rio Branco (AC) – Goiânia (GO)

De acordo com a assessoria, durante as buscas no bagageiro acima das poltronas, foram encontrados um casaco e uma almofada de apoio para pescoço que pareciam mais pesados que o normal, onde foram encontrados os entorpecentes.

No ônibus, haviam 35 passageiros e só possível identificar o portador da droga na delegacia de Polícia Civil, Um cão farejador ajudou encontrar vestígios da droga em um cobertor que estava em uma das poltronas.

Com isso, os policiais conseguiram identificar o passageiro responsável pelo transporte da droga. Ele ficou nervoso com as reações do cão. Aos policiais, suspeito apresentou versões contraditórias quanto aos motivos da viagem, seu embarque e, mesmo diante dos indícios, negou ser dono do ilícito, mas acabou ficando na delegacia para prestar esclarecimentos necessários.