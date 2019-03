/ / Preso acusado de matar adolescente a tiros em Guarantã do Norte

O principal suspeito de assassinar Marisa Leite Pilati, de 17 anos, foi preso, esta tarde, pela Polícia Civil, em Guarantã do Norte(223 quilômetros de Sinop). O suspeito era considera foragido e estava com um mandado de prisão decretado pela justiça.

O crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano, em uma residência na rua 1 A, no bairro Boa Esperança, no município De acordo com o boletim de ocorrência, Marisa foi socorrida por um vizinho e levada ao hospital municipal, mas já chegou sem vida.

Testemunhas que estava com Marisa contaram que dois homens em uma motocicleta vermelha (marca e modelo não informados) chegaram no imóvel e um deles a chamou no portão. Como não foi atendido, efetuou os disparos e fugiram.

Não foi confirmado se o acusado já foi ouvido para revelar a motivação e as circunstâncias de como ocorreu o crime.

Marisa foi sepultada em Guarantã do Norte.