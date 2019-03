/ / Prefeitura de Guarantã do Norte contrata otorrino para zerar fila de espera

Procurando eliminar a fila de espera de dezenas de pacientes, a prefeitura de Guarantã do Norte através da secretaria de saúde contratou um médico laringologista. O objetivo é zerar a fila de espera dos pacientes que há anos aguardam por um atendimento desse profissional pelo sistema público de saúde.

O profissional atendeu cerca de 90 pacientes que aguardavam pelo atendimento, vários deverão passar p or procedimento cirúrgico que será realizado pelo mesmo profissional contratado.

“-Em nossa administração decidimos priorizar a qualidade de vida da nossa população, e o serviço de saúde é fundamental para isso. Fizemos a opção de não gastar com as festividades de carnaval e investir os recursos no tratamento de saúde da nossa população. Ano passado atendemos quase duzentas pessoas com tratamento da visão incluindo cirurgias de catarata e pterígio. Esse ano, nesse primeiro momento vamos atender esses 90 pacientes que necessitam dessa especialidade. No segundo momento vamos atender nossos alunos com deficiência visual.” Comentou o prefeito Érico.

“A otorrinolaringologia cuida de algumas das funções e sentidos do corpo humano mais importantes para uma vida saudável: o olfato, a fala, a respiração, a audição e o equilíbrio.”