/ / Policiais recuperam caminhonete furtada em Guarantã do Norte e suspeito é preso

Policiais civis e militares recuperaram uma Toyota Hilux vermelha, esta madrugada, em uma área de mata nas proximidades de uma propriedade rural, localizada na região da estrada Eixo 60, a cerca de 100 quilômetros de Guarantã do Norte. Um homem que estava no sítio foi preso acusado de envolvimento com o furto do veículo.

Um investigador informou que a Polícia Civil de Peixoto recebeu informações que a camionete estava escondida no matagal. “Fizemos várias buscas nas proximidades e obtivemos êxito em localizá-la. Uma pessoa que estava no sítio foi presa. Ele é tio do suspeito de furtar da camionete”.

Ainda de acordo com o policial, a caminhonete foi levada de uma residência em Guarantã. “A camionete foi furtada na residência de um pecuarista há 15 dias. No dia do crime, não tinha ninguém no imóvel. O veículo seria levado para Nova Mutum”.

A caminhonete foi retirada da mata, colocada em um guincho e levada ao pátio da delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Fonte: Só Notícias