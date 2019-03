/ / Polícia encontra mais droga em imóvel onde rapaz foi preso com fuzil

Policiais militares localizaram, ontem à noite, outra quantidade de maconha e haxixe em uma quitinete, no Jardim Imperial. Também foi localizado um caderno com anotações do comércio de drogas com diversos valores de devedores e o controle das vendas.

Os três suspeitos tiveram as prisões preventivas decretadas pela Vara Criminal, no último sábado à tarde. Pai e filho foram transferidos para o presídio Ferrugem e a mulher será transferida a cadeia feminina em Colíder.

Conforme Só Notícias já informou, as 3 pessoas foram presas, por policiais militares da Força Tática, acusadas de traficar drogas em Sinop, na sexta-feira (1º). A assessoria informou que os militares apreenderam uma quantidade considerável de pasta base de cocaína, tabletes de maconha, munições de fuzil calibre 7,62 e dinheiro.

Já o acusado, 57 anos, foi pego na casa dele, no bairro Gente Feliz, onde foram apreendidos revólver calibre 38, uma pistola calibre 7,65, um fuzil calibre 7,62, munições de vários calibres, uma espingarda e um objeto conhecido por jacaré (utilizado para estourar pneus de viatura em situação de roubo), e material de embalar entorpecente.

Só Notícias (foto: assessoria)