/ / Polícia Civil faz operação em Guarantã do Norte e prende cinco por envolvimento em homicídio

A Polícia Civil deflagrou, há pouco, a operação Recressus, em Guarantã do Norte /MT. Cinco homens foram presos acusados de envolvimento no homicídio de Marcelo Bezerra da Silva, 28 anos, ocorreu no último sábado à noite, no cruzamento da rua dos Lírios com a Sibipirunas, no bairro Agapito, no município. Um sexto envolvido foi preso no mesmo dia do crime. Suas identidades ainda não foram confirmadas.

De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, o objetivo da ação policial é esclarecer o crime homicídio e o envolvimento deles com uma organização criminosa. “Chegamos até os acusados através de investigações. Foram decretadas as prisões preventivas (tempo indeterminado). Os cinco têm envolvimento com a morte. Eles todos pertencem a uma facção e receberam ordem para matar e, com isso, identificamos os autores”.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, a Polícia Civil descobriu um plano para a execução de duas pessoas no município, identificadas como o “preto e o branco”. Com informações obtidas por meio de interceptação telefônica autorizada pela Justiça, os investigadores ficaram sabendo do provável homicídio que ocorreria nas proximidades de um bar, na avenida Dante Martins de Oliveira.

A Polícia Militar foi avisada e se deslocou até o estabelecimento. Durante o trajeto, porém, foi informada de um homicídio em outro local (rua dos Lírios). Os militares foram ao endereço indicado e encontraram Marcelo sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, o óbito foi constatado e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.

Segundo registrado no documento policial, o primeiro diálogo por telefone, no qual eram combinadas as mortes das duas pessoas, ocorreu antes do assassinato de Marcelo. Após o homicídio, em outra conversa, um dos suspeitos pede para o outro acusado enviar fotos para comprovar a execução.

Os policiais conseguiram o endereço e foram até a casa de um dos acusados, no bairro Aeroporto, onde a mãe dele deu autorização para a busca. No quarto do suspeito, os militares encontraram R$ 450 em dinheiro e um objeto com resquícios de “substância análoga à maconha”.

O acusado, que não estava em casa, acabou sendo preso, posteriormente, em um hotel no município. Ele foi encaminhado para a delegacia municipal e o caso segue sob investigação.

Marcelo foi sepultado em Guarantã do Norte, no último domingo.

Só Notícias/Cleber Romero