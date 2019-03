/ / Para quem não conseguiu a senha para a biometria só após o dia 1º de Abril

A corrida ao cartório eleitoral de Guarantã do Norte/MT, para fazer o recadastramento da biometria do titulo eleitoral, vem formando enormes filas, principalmente nas segundas feiras, dia em que são distribuídas as senhas para os dias útil da semana.





Na segunda-feira (18/03/19), foram agendadas as últimas 4.300 senhas para até o próximo dia 28. Já no inicio do período da tarde, as senhas já haviam sido todas distribuídas, e ainda havia muitas procuras de senhas para a biometria.





Segundo o Chefe do Cartório eleitoral de Guarantã do norte, Rodrigo Rodrigues Del Papa, o prazo para o termino do recadastramento é dia 28 deste mês. “Estamos realizando 430 recadastramentos por dia, dando assim uma média de 42 pessoas atendidas por horas”, informou Del Papa. Já foram realizadas 8.766 biometrias, para estas duas ultimas semanas, serão realizadas mais 4.300 biometrias, dando assim um total de 13. 066 biometrias.





Para as pessoas que não conseguiram fazer o recadastramento biométrico, após o dia 01 de abril, o cartório eleitoral voltará em seu funcionamento normal, atendendo das 07h00min as 13h00min, com isso o eleitor poderá fazer a regularização do seu titulo, como, fazer o seu titulo, transferência, e a própria biometria.

Por Célio Ribeiro Roteiro Noticias