/ / Obra de asfalto da MT-140 é conveniada em reunião entre o Prefeito de Vera, Governador e autoridades

Asfaltamento da rodovia que liga Vera a Santa Carmem já é realidade

Dieny Vieira/Assessoria

O prefeito de Vera Moacir Giacomelli, esteve em Cuiabá na semana passada onde se reuniu com o Governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes, com o Deputado Estadual Dilmar Dal’Bosco e outras autoridades. A reunião foi realizada para definir o convênio entre o Município de Vera e o Governo para realizar a obra de asfaltamento da MT-140 que liga as cidades de Vera e Santa Carmem. O trecho que será asfaltado tem aproximadamente 30,5 quilômetros.

Esta obra é fruto do trabalho e da preocupação constante dos Prefeitos de Vera Moacir Giacomelli, e de Santa Carmem Rodrigo Audrey Frantz. “Eu e o prefeito de Santa Carmem, temos ido constantemente a Cuiabá para tratar do assunto do asfalto da rodovia. Nesta última ida a Cuiabá em reunião com o Governador e o Deputado Dilmar, fechamos o convênio, a obra de asfaltamento de Vera a Santa Carmem está concretizada. Desta forma o próximo passo será realizar a licitação para que a obra possa ser iniciada”, destacou Moacir.

A partir de agora a Administração Municipal deve realizar a licitação para contratação da empresa que realizará a obra. De acordo com o Moacir a reunião foi muito positiva ele espera que até junho a obra seja iniciada. Após seu início ela deve ser concluída em 2 anos. Nos próximos dias o chefe do executivo de Vera deve retornar a capital do estado para definir os últimos detalhes.

Giacomelli ressaltou ainda que o asfalto entre os municípios irá beneficiar os moradores de ambas as cidades e também a população que necessita se deslocar entre elas e para fora do estado. Ele cogitou a possibilidade dos cidadãos ganharem uma nova linha de ônibus. E disse que o asfalto da rodovia trará melhorias e mais segurança para os agricultores na hora de escoar as safras. Isso sem contar na tranquilidade e comodidade que a população terá em poder transitar por trechos totalmente asfaltados.