/ / O Boticário anuncia a máscara de cílios mais esperada do momento

Após ouvir 15 mil consumidoras e testar mais de 200 máscaras do mercado, Make B. desenvolveu em uma fórmula inédita que garante cílios incríveis já na primeira aplicação





Sem nenhum melindre, já começamos te contando que a Make B. Explosion Effect mal chegou e já é a nossa crush da vez. Com shape cilíndrico, embalagem e cartucho em rose gold, ela rouba a cena por si só. Não é à toa - cílios 13 vezes mais alongados,12 vezes mais volumosos, 8 vezes mais curvados – quer mais arraso do que isso? Nós testamos mais de 200 máscaras e ouvimos mais de 15mil consumidoras para chegar na fórmula perfeita.

Te contamos o segredinho: enriquecida com partículas especiais que aderem facilmente sem aglomerar, permite que você construa o seu efeito preferido, porque seu aplicador em nylon deixa os cílios definidos, curvados, intensamente pretos e com volume. Não borra, não acumula e não deixa efeito panda, é uma explosão de efeitos em um produto só, resultando em cílios naturalmente marcantes e olhar glamouroso.

Mas, se você é assim como a gente e adora ficar testando máscaras de cílios diferentes, fica tranquila que os outros lançamentos também dão show. Com segredinhos, aplicadores diferentes e embalagens lindas, você fica livre para escolher o efeito desejado de acordo com o seu mood! Tem a Cílios Postiços Ultra Black HD, a Cílios Postiços (que já era sucesso no portfólio, mas agora ganhou um up embalagem), a Volume Extremo e a Super Alongamento.

Para complementar o nécessaire, Make B. lança também seis novos batons em tons incríveis para a estação. Super invernais, a marca aposta na tendência em cores como vermelhos, vinhos, laranjas e marrons que se destacam pela sofisticação e sensualidade do período.





SERVIÇO:

Make B. Explosion Effect

Preço de lançamento: R$ 60,90

Preço regular: R$ 76,90





- Proporciona uma explosão de efeitos e um olhar ainda mais sensual em poucos segundos. São cílios 13 vezes mais alongados, 12 vezes mais volumosos, 8 vezes mais curvados.

- Não forma grumos/não borra e não aglomera os cílios ao longo do dia, proporciona cílios super pretos, durabilidade de até 8 horas com alto poder de fixação e cobertura completa em cada e em todos os fios.

- Fácil de remover, a máscara é enxaguável e pode ser removida no banho – dispensa demaquilante.









Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

Por Yasmin Morales.