/ / "Nasci de novo', afirma jornalista que sobreviveu a atentado em Mato Grosso

Por SANDRA CARVALHO

O jornalista Zulene de Oliveira usou seu perfil no Facebook para relatar os momentos de horror por qual passou na noite da última sexta-feira (15), em Guarantã do Norte (xxx km de Cuiabá/MT) quando foi atingida por dois tiros a caminho de casa. Ele sobreviveu à tentativa de homicídio.

"Após o atentado, só me resta agradecer. Considero que a nasci de novo", reflete Zulene de Oliveira em seu post.

Conta a jornalista que por volta das 22 horas saía da faculdade e se dirigia para sua residência pilotando uma moto Bis quando na Rua dos Lírios, quase esquina com a Rua Bocaiuvas, no final do Bairro Aeroporto, um homem de moto começou a persegui-la.

“Diminuí a velocidade para que o mesmo me ultrapassasse, mas isso não aconteceu. Ele emparelhou sua moto ao lado da minha e quando me deparei com o elemento este estava de arma em punho e iniciou uma sequência de três disparos contra a minha pessoa”.

Zulene diz que no momento só conseguiu se virar e gritar o nome de Deus. Já o homem, após efetuar os disparos, fugiu em sua moto. “Em estado de choque consegui chegar até minha residência pegar minha filha e me dirigir ao hospital municipal”.

Ao ser atendida pela equipe médica e a realização do raio-x, ouviu dos profissionais que a socorreram que foi um milagre ter sobrevivido ao atentado, pois o percurso dos projéteis passou muito próximo ao coração.

“Analisando tudo isso, considero que nasci de novo. Creio piamente que foi a mão de Deus agindo e me protegendo. Pela vida, pelo livramento e por tudo, dou Graças a Deus”.

Zuleide faz vários agradecimentos e conclui o posto afirmando no trabalho da Polícia para elucidar o caso e também da Justiça.

