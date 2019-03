/ / Já estão programadas 20 oficinas do Programa Filhos no Campo

Com o objetivo de realizar atividades educativas e recreativas para contribuir com o desenvolvimento social e cultural das crianças, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) em parceria com os sindicatos rurais realizou mais de 100 oficinas em 2018 e teve mais de 3.500 participantes. Para 2019 já estão programadas mais de 20 oficinas. O programa atende crianças de sete a 12 anos regularmente matriculadas na rede pública ou privada de ensino, residentes em áreas urbanas de Mato Grosso. As turmas devem ter no máximo 40 participantes. As instituições parceiras ficam responsáveis pela logística metodológica das atividades práticas e teóricas de campo. Além disso, há ainda a parceria com os produtores rurais que abrem as portas de suas propriedades para receber estas crianças. A ideia do Filhos no Campo, que tem carga horária de oito horas, é mostrar para as crianças como funciona as atividades dentro de uma propriedade rural. Ao longo do dia eles acompanham a ordenha de leite, visitam hortas e todos os demais processos produtivos existentes na propriedade visitada. Fonte: Assessoria de Imprensa