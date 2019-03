/ / Guarantã do Norte realizou a 3ª corrida e caminha da mulher

Pelo terceiro ano consecutivo, foi realizado a corrida e caminhada da mulher, em comemoração ao mês da mulher, que contou com um número superior a 300 mulheres que percorreram um trajeto de 5 quilometro, pelas principais ruas de Guarantã do Norte/MT, com atletas de varias cidades do norte do Estado.





A realização foi da academia Vida Ativa e a loja Viva Bem, com o apoio da Prefeitura Municipal, Base Aérea e varias empresas do município, ouve premiação para a categoria principal e varias outras categorias por faixa etárias. a corrida se iniciou pontualmente 07:30 do domingo (31/03/19), para o próximo ano se cogita realizar a competição, no final da tarde, devido a alta temperaturas que as participantes tem de enfrentarem devido o horário.





A cada ano a corrida aumenta o número de participantes, tanto na corrida como na caminhada. a corrida vem ganhando mais técnicas, com participantes de altos nível e com isso a organização vem procurando aprimorar ainda mais o espetáculo, este ano foi contratado uma empresa, para distribuir chip, no tênis das participantes, e ao cruzar a linha de chegada as participantes tem o seu tempo computadorizado.





Pelo segundo ano consecutivo, na caminhada teve a participação da mulher mais idosa, Ângela Carniato Rota, com 90 anos, a Vó Lica, que completou o percurso com 59 minutos e 57 segundos. Uma pessoa que esbanja vitalidade e carisma, por onde passa. Neste ano ela foi exemplo para muitas mulheres participar da caminhada e também da corrida.





A classificação da categoria principal ficou assim:

1º Lugar, Maria de Nazaré da S. Silva, com o tempo de 20 minutos e 50 segundo, (Claudia);

2º Lugar, Ivone Terezinha Bassegio, com o tempo de 21 minutos e 21 segundos, (Sinop);

3º Lugar, Claudineia montes Tenório, com o tempo de 23, minutos e 23 segundos (Peixoto de Azevedo);

4º Lugar, Vanessa Tibúrcio dos Santos, com o tempo de 22, minutos e 40 segundos (Guarantã do Norte);

5º Lugar, Sônia Apª de Oliveira, com o tempo de 22 minutos e 43 segundos (Guarantã do Norte).

