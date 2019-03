/ / Grupo CAR prende casal em flagrante por trafico em Guarantã do Norte

O grupamento C.A.R (Comando de Ação Rápida) da polícia militar em rondas pelo bairro Santa Marta, deparou-se com um homem e uma mulher em atitude suspeita em frente a uma residência, que ao avistar os policiais, os suspeitos demonstraram nervosismo.

De imediato foi feita a abordagem dos mesmos, e em busca pessoal no suspeito de 18 anos, nada de ilícito foi encontrado, somente uma quantia em dinheiro trocado, com a suspeita de 22 anos, os policiais avistaram um objeto em suas mãos, os policiais ao questionar a mesma sobre o que seria, a mesma informou que seria a maconha. Diante do fato, foi dada voz de prisão a suspeita.

Durante a abordagem, os policiais receberam uma denúncia via 190 informando que ali naquela residência, seria um ponto de comercialização de entorpecentes, e que um dos suspeitos já possuía antecedentes criminais pela mesma conduta de tráfico.

Por se tratar de flagrante delito, os policiais adentraram a residência e em busca no quarto dos suspeitos, foram encontradas 10 trouxinhas e 48 gramas ainda sem embalar de substância análoga à pasta base, uma quantia em dinheiro trocado.

Posteriormente os policiais continuaram a fazer busca na residência e sendo encontrado no guarda-roupas, vários aparelhos celulares de procedência duvidosa, um notebook, vários relógios, uma balança de precisão e uma grande quantia de substância análoga a pasta base.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos e encaminhados para a delegacia municipal de Guarantã do Norte.

Por/ O Território