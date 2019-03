/ / Gestores Governamentais são capacitados em gestão de projetos de governo

Servidores da carreira de Gestor Governamental participaram nestas quarta (27) e quinta-feira (28) do curso “Gestão de Projetos e Portfólio”. O curso foi ministrado pelo professor João Carlos Boyadjian, mestre em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI/USP), e realizado pela Associação dos Gestores Governamentais (AGGEMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).Durante dois dias inteiros, os servidores aprenderam técnicas para serem empregadas na gestão de projetos de governo, desde o nível estratégico até o nível operacional. A capacitação incluiu etapas teóricas e práticas, durante as quais os gestores governamentais aplicaram as informações recebidas.“Durante as aulas os servidores exercitaram 13 passos fundamentais para traduzir um programa de governo em projetos. Trata-se de um conjunto de processos e ferramentas que são aplicados para garantir que os projetos de governo sejam realmente executados. Sem gestão não é possível fazer com que eles saiam do papel e se tornem realidade”, explicou o palestrante.As etapas ministradas durante o curso incluíram a seleção e priorização de projetos, ranqueamento e análise de complexidade e riscos, descrição dos processos, definição dos objetivos, dos gestores dos projetos e da equipe responsável, análise dos custos, benefícios e restrições, definição do cronograma do projeto, entre outras, chegando até os estágios de monitoramento e análise dos resultados finais.“Quando um projeto se encerra, é preciso analisar quais foram os benefícios alcançados, se estão de acordo com os objetivos iniciais, e também avaliar as lições aprendidas”, frisou João Carlos Boyadjian.O gestor governamental Juracy Alves de Oliveira, que atua na Controladoria Geral do Estado (CGE), afirmou que as técnicas aprendidas durante o curso contribuirão para a atuação dos servidores da carreira. “As ferramentas e técnicas que vimos aqui serão instrumentos para o nosso trabalho. Esse aprendizado dará mais força para desenvolvermos nosso trabalho e vai gerar mais resultados”, disse.Na avaliação da gestora governamental Dayse Mary Taccola, que atua na Secretaria de Estado de Saúde (SES), os maiores beneficiados serão os cidadãos. “Essas técnicas podem ser inseridas no dia-a-dia do nosso trabalho e o principal benefício é agilidade na prestação de serviços para a população”, ressaltou.A realização do curso “Gestão de Projetos e Portfólio” atende à demanda do Gabinete de Gestão Estratégica. Criada na gestão do governador Mauro Mendes, a nova estrutura tem ênfase na coordenação intragovernamental e monitoramento intensivo dos projetos e ações prioritárias.O Gabinete é composto por quatro núcleos, sendo um deles o de Acompanhamento das Ações Prioritárias, cuja atuação inclui a aplicação de técnicas e boas práticas de gerenciamento de projetos para promover o controle proativo das atividades, contribuindo para a resolução de problemas e o alcance dos resultados pretendidos pelo governo.Além de “Gestão de Projetos e Portfolio”, a AGGEMT irá promover outros dois cursos para os gestores governamentais, no mês de abril: “Gestão Estratégica” e “Coordenação e Monitoramento de Políticas Públicas”.