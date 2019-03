/ / Filho de secretária de cultura morre em acidente na BR-163 em Peixoto de Azevedo

O jovem Matheus Souza, filho da secretária municipal de Cultura de Peixoto de Azevedo (698 km de Cuiabá-MT), Selma Ferreira, morreu na noite de quinta-feira (27), em um acidente na rodovia BR-163 oróximo ao Posto Trevão na cidade de Matupá (720 km da Capital).

De acordo com as informações locais, a vítima estava em uma pick-up Fiat Strada, quando bateu de frente com uma caminhonete modelo D-10. Com o impacto, Matheus teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O condutor da D-10, não sofreu ferimentos graves e a Polícia Civil investiga a causa do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local e realizou os procedimentos cabíveis para o trabalho da equipe de peritos da Politec.

Inicialmente, as investigações apontam que o jovem estava retornando da faculdade onde cursava agronomia. Além de filho da secretária de cultura, o pai de Matheus éum empresário conhecido no município.

Os procedimentos fúnebres devem acontecer nesta quinta-feira (28).

Por OlharNotícias