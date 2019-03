/ / Faculdade Unifama inaugura TV UNIFAMA – SBT, em Guarantã do Norte

Os diretores da Faculdade Unifama, Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, inauguraram nesta quarta-feira (06), a TV UNIFAMA, filiada ao SBT, canal 13, localizada no prédio anexo à Rádio Continental FM – 97,9, em Guarantã do Norte.

Segundo o diretor-presidente da Faculdade, Cássio Brizzi Trizzi, a UNIFAMA investe no setor de Comunicação devido à preocupação em levar informação e entretenimento à população, de forma transparente e ética.

A TV UNIFAMA terá programação com conteúdo variado e de qualidade, de forma interativa e dinâmica. Além disso, haverá o “Momento Unifama”, com programas voltados para à comunidade acadêmica da Faculdade, em que serão abordados os cursos da Instituição de Ensino e as atividades realizadas pelos acadêmicos.

Hoje, o grupo Unifama é constituído pelas seguintes empresas: Faculdade Unifama, Fama – Faculdade de Matupá, Rádio Continental FM, TransUnifama – Transportadora e TV UNIFAMA. Formado pelos empresários Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, sua missão é contribuir com o desenvolvimento e o progresso do estado de Mato Grosso.

Ascom/Unifama