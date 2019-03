/ / Evento está na principal região produtora de grãos de Mato Grosso

Feira tem estrutura para receber 60 mil visitantes durante edição 2019

Suzana Machado/Assessoria

A região médio norte de Mato Grosso responde por 40% da produção total de grãos do estado. Com 2 milhões de hectares plantados, consome 9% de toda produção de máquinas agrícolas do país.

Neste cenário protagonista do agronegócio mato-grossense e nacional é realizado o Show Safra BR 163, que deve contar este ano com 250 expositores, 50 marcas a mais que a edição de 2018. O evento registrou movimentação comercial de cerca de R$ 1,2 bilhões ano passado e recebeu em torno 45 mil visitantes, números que o colocam entre as três feiras mais importantes do agronegócio brasileiro.

A programação atende toda a cadeia do agro (agricultura e pecuária), cultivo em larga escala e a Agricultura Familiar. Capacita mão de obra pro campo, por meio de parcerias com o Senar/MT. A programação de palestras dá destaque, este ano, em cada dia para uma cultivar diferente. Primeiro se discute a soja, depois o milho e na sequência o algodão. As discussões abrem espaço também para parte política, tratando do cenário atual do Brasil e as perspectivas para o agronegócio em 2019. Agregando também, toda a parte de pesquisa da Fundação Rio Verde. A mulher também terá voz no Show Safra. Um cardápio extenso, direcionado e completo para o produtor rural, profissionais que atendem ao agro, empresários, acadêmicos, pesquisadores e público em geral.

“Nosso espaço está estruturado para recepcionar em torno de 60 mil visitantes na edição deste ano. A expectativa é de superação em todos os números, incluindo os de comercialização e negócios. Temos um mercado que sinaliza para este cenário se concretizar. Sabemos da relevância desta região para o agronegócio de Mato Grosso e do Brasil, por isso, convidamos todos os produtores a participarem das discussões, conferirem as novas tecnologias e somarem a esse mundo extenso de conhecimento e oportunidades que é o Show Safra BR 163”, acrescenta o presidente da Fundação Rio Verde, Marino Franz.

A feira também terá a presença de instituições financeiras como o Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Santander e as cooperativas Sicredi e Sicoob, que devem disponibilizar linhas específicas durante o evento, o que deve agregar a comercialização e volume de negociação de produtos.

O Show Safra Br 163 será realizado de 26 a 29 de março, na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. A programação completa você confere em http://www.fundacaorioverde.com.br/show-safra-163/programacao