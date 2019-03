/ / Edclay Coelho é diplomado presidente da UCMMAT

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

A União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT) promoveu nesta quarta-feira (27), a cerimônia de diplomação do novo presidente da entidade, o vereador por Vila Bela da Santíssima Trindade, Edclay Coelho (PSD). Na solenidade, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foram entregues os diplomas para os 20 parlamentares que compõe a Mesa Diretora para o biênio 2019-2020.





Em seu discurso, o presidente da UCMMAT agradeceu o apoio da família e de aliados, disse que a eleição fortaleceu a entidade e traçou metas para os três primeiros meses de sua gestão “vamos filiar 30 Câmaras em três meses e 120 num prazo de seis meses”.





“Deus me honrou e eu irei honrá-lo nos trabalhos da UCMMAT, nesta caminhada minha família foi essencial, coloquei minha esposa e minha filha num carro popular e viajamos por todo o estado, foram 11 dias na região do Araguaia enfrentando as mais diversas dificuldades, mas Deus nos abençoou e hoje estamos aqui”, disse Coelho que agradeceu sua esposa Ana Flávia Coelho pelo companheirismo durante o processo eleitoral “foi essencial na corrida à presidência da UCMMAT”.





O presidente salientou que o momento é de mudança e de resgaste da autoestima do vereador. “Estou no meu quinto mandato e tive o privilégio de viver quando a UCMMAT era uma entidade respeitada. Não vim para brincar, vim para fazer a diferença, podem ter certeza não teremos medo de enfrentar os debates em prol do parlamento municipal”.





Segundo Coelho, o trabalho da nova diretoria começa com a visitação aos municípios de Mato Grosso para conhecer as propostas e dificuldades de cada um. “Vamos visitar todas as câmaras para levar o nosso projeto. Após o fortalecimento teremos respaldo para buscar parcerias com outras instituições. Agradecemos o apoio da Assembleia, que disponibilizou uma sala para os vereadores do interior poder atender e realizar seus trabalhos na Capital, agora é acelerar o processo de instalação desta sala para que o mais rápido possível possamos inaugurar este espaço”, concluiu.

A solenidade foi prestigiada por diversas lideranças políticas do estado, entre eles o presidente da Associação Mato-grossenses dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga. “A UCMMAT tem condições de ser uma entidade forte, mas isto depende de todos os vereadores, vocês precisam acreditar nesta diretoria e buscar a filiação de outras Câmaras e não deixar o presidente trabalhar sozinho. A UCMMAT não precisa ter uma grande sede para se tornar forte, ela precisa da união de todos e vamos fazer esta parceria”, disse.





A posse contou também com a presença da vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada estadual Janaína Riva (MDB), que defendeu o trabalho do vereador. “Os vereadores têm que ser valorizados e unidos, como pode um vereador desempenhar um bom trabalho se ganha dois salários mínimos, o que não dá nem pra vir à Cuiabá cobrar recursos para seus municípios, isto precisa ser mudado e a UCMMAT pode contar com a Assembleia que dará todo apoio possível para fortalecer os trabalhos”, disse.





O presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti, que representa o município gaúcho de Iraí falou que os vereadores têm um papel fundamental para o desenvolvimento do país, principalmente, nas comunidades, aonde segundo Conzatti, eles vão de encontro com a população. “Cada vereador tem o seu município para cuidar, mas temos que pensar na nossa região, nosso Estado e no País. A UVB movimenta 57.900 homens e mulheres do Poder Legislativo no Brasil para tentar ajudar a construir um país melhor”, lembrou Gilson, que ressaltou a importância da presença dos parlamentares na Marcha dos Vereadores, que ocorre no próximo mês em Brasília, o evento vai reunir parlamentares de todo o país.





A Mesa Diretora é composta por 21 parlamentares distribuídos na Diretoria Executiva: Presidente o vereador por Vila Bela da Santíssima Trindade, Edclay Coelho; Valdenício Anjos da Silva “Vavá”, do município de Querência como o 1º Vice-Presidente; 2º Vice-Presidente será ocupado pelo vereador por Juara, Flávio Valério; o vereador por Sorriso, Fábio Gavasso é o 3º vice-presidente; a 4ª vice-presidencia ficou com o vereador de Barra do Garças, Gustavo Nolasco e o 5º com o vereador de Cáceres, Domingos dos Santos.





Na Secretaria ocupam os cargos os seguintes vereadores; 1º secretário, Henrique Cândido de Moraes, do município de Alto Araguaia; 2º secretário, a vereadora por Cotriguaçu, Leani Friedrich “Neca”; o vereador Paulo Augusto de Rosário Oeste é o terceiro secretário. Na tesouraria, o vereador Jangada, Rogério Meira é o 1º tesoureiro; o vereador Antonio Miranda, de São Félix do Araguaia é o 2º tesoureiro e Ranielli Arruda Lima, do município de Diamantino é o terceiro tesoureiro.

O Conselho Fiscal e Consultivo é composto respectivamente pelos vereadores: Ilso Pereira do município de Tabaporã, Fábio Amorim de Nova Lacerda, Edemil Saldanha do município de Santo Antonio do Leste, Leandro Martins de Itanhangá, Elias Bueno de Nova Xavantina, Wander Soares do município de Novo Mundo. Josevaine de Souza de Paranatinga, Antonio Carmos Pinheiro de Comodoro e Uanderson Narciso de Nova Olímpia.