/ / Drone espião revolta presos do Pascoal Ramos que perdem celulares, drogas e facas artesanais

Os presidiários da Penitenciária Central de Cuiabá, a conhecida Pascoal Ramos estão revoltados. Eles tiveram perdas consideráveis nesta quinta-feira, por culpa de um drone. Dezenas de celulares, carregadores, drogas e até armas artesanais foram apreendidas, deixando muitos presos sem condições de manter contatos com familiares e, principalmente, com integrantes de suas gangues fora do sistema carcerário.

Desconfiados da ação de vários presos, principalmente na quadra de recreação onde passam várias horas jogando e se exercitando, os agentes penitenciários resolveram usar um drone especial para ver o que eles estavam realizando.

Ao perceberem que o aparelho sobrevoava toda a extensão do presídio, vários confinados conseguiram se armar de pedras, existentes dentro do sistema na tentativa de derrubar o drone. Não conseguiram.

A ação dos agentes penitenciários, que a partir de agora deve virar rotina na fiscalização aos presos resultou na apreensão em vários pontos da quadra de esportes de 50 celulares, várias porções de drogas, facas, carregadores e outros objetos proibidos. Tudo estava escondido entre a quadra, em buracos feitos pelos presos e até nas muralhas da cadeia.

Por 24 Horas New