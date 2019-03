/ / DNIT, Exército e PRF continuam trabalho para liberação da BR-163/PA, em direção aos portos de Miritituba

A atuação conjunta entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal (PRF) continua nesta segunda-feira, 4 de março, para garantir o deslocamento dos caminhões que estão na BR-163/PA em direção aos portos de Miritituba/PA.

O objetivo imediato é liberar todas as carretas que estão no trecho entre os municípios paraenses de Novo Progresso e Moraes Almeida.

Paralelamente, a PRF dá suporte a operação, organizando os veículos e evitando a formação de filas duplas. A medida é importante para garantir o retorno ao Mato Grosso das carretas descarregadas, para permitir o acesso aos portos em Miritituba, e para auxiliar no trabalho de trafegabilidade da região.

Apoio aos caminhoneiros – O Exército continuará realizando a entrega de alimentos e deve intensificar a distribuição de água potável para os caminhoneiros. Além disso, uma equipe local está dando assistência em saúde ao longo da via.

Saída do MT – As equipes trabalham para que a manutenção emergencial garanta a passagem de veículos. Entretanto, as fortes chuvas na região trazem dificuldades à operação. Em função disso, o tráfego de novos caminhões para o trecho, saindo de Mato Grosso, está bloqueado no município de Guarantã/MT. A previsão de liberação do tráfego foi atualizada para a próxima quarta-feira, 6 de março.

Coordenação de Comunicação Social – DNIT