/ / Corinthians vence o Ceará fora e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Corinthians derrotou o Ceará por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, e encaminhou a vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. A vitória foi sacramentada no segundo tempo, quando a chuva deu uma trégua e a bola rolou um pouco melhor no gramado encharcado.





Por causa da tempestade em Fortaleza, o jogo começou com atraso de 20 minutos e dificultou muito as ações das equipes em campo. No primeiro tempo, com muitas poças d'água, o Corinthians explorou a bola aérea no início e, assim, abriu o placar. Clayson cruzou, Boselli, em posição de impedimento, desviou de cabeça para o meio e Junior Urso, também de cabeça, converteu.





Com a bola no chão, o nível do futebol era ruim. Manoel deu um tranco em Luiz Otávio dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Juninho bateu e deixou tudo igual. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito, porque um pouco antes Vagner Love foi derrubado na área e o juiz mandou seguir.





O gol animou o Ceará, que tentou esboçar uma pressão. O centroavante Roger, ex-Corinthians, incomodava o setor defensivo dos visitantes, mas Cássio não precisou trabalhar. Do outro lado, Love e Clayson buscavam a bola na intermediária, mas não conseguiam chegar à meta adversária.





Boselli, apagado, deu lugar a Ramiro no segundo tempo na tentativa de o Corinthians recuperar o meio-campo, então dominado pelo Ceará. Vagner Love passou a atuar um pouco mais adiantado e mostrou resultado. Ele recebeu belo lançamento de Sornoza e colocou os visitantes na frente de novo.





Na sequência foi a vez de Jadson entrar. Afastado desde 14 de fevereiro por lesão, ele aproveitou cruzamento de Avelar e mandou de primeira para sacramentar a vitória do time paulista. O Ceará sentiu o baque e se perdeu na tentativa de reagir. O Corinthians se fechou e garantiu a boa vantagem para o jogo de volta, que acontecerá em 4 de abril.





O Corinthians volta a campo no domingo, quando receberá o Oeste, em Itaquera, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Uma vitória pode garantir o time alvinegro nas quartas de final do torneio.