/ / Conab prepara leilão de milho estocado em Mato Grosso

O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está finalizando procedimentos para ofertar parte de estoques de milho da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) em Mato Grosso e atender demanda dos criadores, de acordo com a secretaria de Política Agrícola. A quantidade não foi informada.

Os preços do milho no estado tiveram forte alta neste início de ano, justificou o secretário Eduardo Sampaio. Nesta primeira quinzena do mês, os preços do produto, na média de R$ 27/60 kg, estão 23% acima do que foi registrado em março do ano passado. A situação, segundo o secretário, se deve à redução na oferta no período de entressafra, dificultando o abastecimento para os consumidores e criadores de aves, suínos e bovinos no estado.

“Para minimizar a situação, trabalhamos para que a Conab lance os leilões de milho no estado ainda neste mês”, informou. Os estoques da Conab são resultado do exercício dos contratos de opção lançados em 2017, conclui o ministério.

Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)