/ / Com Náutico em bom momento, Maylson elogia desempenho da equipe e projeta duelo decisivo pelo Campeonato Pernambucano

Após terminar a primeira fase na vice-liderança, com 19 pontos somados em nove jogos, o Náutico se prepara para a disputa das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Na próxima quarta-feira (20), às 20h, o Timbu recebe a equipe do Vitória-PE, em duelo que decide o classificado para as semifinais do torneio.





O Náutico chega motivado para a partida decisiva pelo estadual. A equipe não perde há seis rodadas e, somando Pernambucano e Copa do Nordeste, totaliza 13 jogos de invencibilidade. Quem tem participado deste bom momento do Timbu é o meia Maylson, que celebra a grande fase vivida pela equipe alvirrubra. “Nossa equipe vive um grande momento na temporada e fico muito feliz por estar contribuindo com a minha parcela. Sempre busco ajudar o time da melhor maneira quando entro em campo. Agora é tentar manter este embalo e focar as atenções no duelo de quarta-feira”, destacou o jogador, de 30 anos, que possui passagens por clubes como Grêmio, Figueirense e Chapecoense.





Apesar do bom momento vivido pelo Náutico, Maylson aposta em uma partida complicada diante do Vitória-PE. O jogador espera um time atento no confronto e ressalta a importância do apoio vindo das arquibancadas. “Acredito que teremos um jogo complicado pela frente. É mata-mata e qualquer erro pode ser decisivo, por isso precisamos de atenção máxima na partida. O fator casa também será fundamental para o nosso sucesso. Tenho certeza que a torcida comparecerá em peso para nos apoiar em busca desta classificação”, concluiu.

Foto Anexada:

Léo Lemos/CNC

Assessor de Imprensa