/ / Com “jogo-chave” na largada do hexagonal final, Luan Peres reforça confiança no título belga pelo Club Brugge

Nesta sexta-feira inicia o hexagonal final do Campeonato Belga. Os times que chegaram para essa fase decisiva passaram antes por 30 rodadas numa disputa que envolveu 16 times. As equipes que ainda mantém a esperança pelo título nacional são: Genk, Club Brugge, Standard de Liège, Anderlecht, Antwerp e Gent.





Com passagens por Fluminense, Santa Cruz e Ponte Preta, o zagueiro brasileiro, Luan Peres, é uma das esperanças do Club Brugge na reta decisiva. Na primeira fase, o Brugge terminou na vice-liderança com 56 pontos. O líder foi o Genk que fez 63 pontos. A pontuação das equipes no hexagonal é dividida por dois, ou seja, o Genk entra com 32 pontos e o Brugge começa a fase primordial com 28 pontos.





Mesmo em desvantagem em relação ao Genk, Luan Peres demonstra bastante confiança que o Club Brugge pode terminar a temporada europeia com o título nacional e com uma vaga na fase de grupos da Champions League. “Eles tem uma vantagem em relação ao nosso time, mas é totalmente possível tirarmos essa diferença no hexagonal, principalmente porque o nosso time é muito forte.





Estamos bem na parte física e técnica e isso fará a diferença nesse momento decisivo. Estamos confiantes sim de terminarmos a temporada com o título nacional. O Club Brugge é um dos maiores times belgas, tem ótima estrutura, torcida apaixonada e uma equipe muito qualificada”, declarou o zagueiro de 25 anos.





A estreia do Club Brugge no hexagonal será no próximo domingo, em casa, diante do Gent, que entra no hexagonal com 25 pontos. Na opinião de Luan Peres, essa partida, mesmo sendo a de estreia na segunda fase, já se torna muito decisiva em virtude do regulamento do Campeonato Belga. “É um jogo-chave. Se vencermos e o Genk for derrotado, a diferença cai para apenas um ponto. Mas se tropeçarmos e o Genk vencer, eles abrirão sete pontos da gente e, de quebra, podemos perder a vice-liderança, que é importante na classificação para competições europeias. Jogamos em casa e temos que começar fazendo valor nossa força diante da nossa torcida até para ganharmos ainda mais confiança nesta reta final”, finalizou.



Foto: Divulgação/ Club Brugge

Assessor de Imprensa