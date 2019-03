/ / Com gol, assistência e vitória, Rafael Costa vibra com momento e planeja ‘final’ do Botafogo-SP

O artilheiro decidiu. Com ótima participação de Rafael Costa, o Botafogo-SP somou três importantes pontos neste final de semana pelo Paulistão. O camisa 99 fez um gol e contribuiu com assistência para outro na vitória da Pantera por 2×1 em cima do Bragantino.





Triunfo importante para a equipe de Ribeirão Preto respirar na tabela de classificação. E que merece, de acordo com o artilheiro, ser valorizada. “Feliz demais em poder ajudar. É um grupo que trabalhou e trabalha muito todos os dias, mas no começo do Paulistão as coisas não encaixaram, não deram certo. A fase não era boa. Felizmente está começando a mudar. Contente demais pelo gol, pela assistência, mas principalmente pela vitória. Estávamos pressionados e fomos melhores no jogo. Soubemos sofrer e jogar o jogo”, afirmou o jogador.





Foi o terceiro gol de Rafael Costa pelo clube na competição. O camisa 99 quer continuar ajudando a Pantera a eliminar qualquer risco de queda. Para isso acontecer, tem um jogo fundamental pela frente. No fim de semana, mede forças fora de casa diante do Mirassol. “Não tem como não tratar esse jogo como uma final. Sabemos disso. Vamos trabalhar muito todos os dias, concentrar, nos dedicar ao máximo. Sabemos da importância do duelo. Uma vitória nos coloca em uma situação muito boa, faz a gente enfim respirar. Tem que entrar como se fosse uma final, ficar ligado em todos os lances. Espero poder mais uma vez ajudar o Botafogo-SP”, finalizou.

Com Rafael Costa em alta, Botafogo-SP e Mirassol medem forças no domingo, às 19h, em Mirassol.





Foto: Divulgação Botafogo-SP Foto: Divulgação Botafogo-SP

Assessor de Imprensa