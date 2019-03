/ / Cantora mato-grossense vence batalha e passa para próxima fase

RAUL BRADOCK

DA REDAÇÃO Beatriz é moradora do município de Peixoto de Azevedo e única representante de Mato Grosso no programa. A mato-grossense Beatriz Freitas, de 11 anos, de Peixoto de Azevedo (a 604 km de Cuiabá), deu um show no palco do The Voice Kids – da TV Globo - e venceu a fase das batalhas deste domingo (03). Escolhida pelo técnico Carlinhos Brown, ela segue firme na competição. Na disputa, Beatriz enfrentou as cantoras mirins Cacau Ribeiro e Sofia Cruz. O trio cantou o clássico dos anos 60 "Estúpido Cupido", que ficou famoso na voz de Celly Campello. Após a apresentação, as três agradeceram pela oportunidade de cantarem no programa. Brown fez suspense e pediu aplausos para as participantes, que foram ovacionadas pela plateia do programa. "Não sei como fazer diante de tanta beleza. Ter a responsabilidade e a compreensão de que isso é uma batalha e que estamos brincando, passando por degraus. A vencedora tem 11 anos e vem de Mato Grosso", disse Carlinhos, ao escolher Beatriz. Sofia, Cacau e Beatriz se enfrentaram no programa deste domingo (03) .