/ / Audiência pública discute nesta sexta-feira o fechamento de 21 delegacias em MT

O debate, requerido pela Comissão de Segurança da ALMT, será realizado às 9h, no auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa.

LAIS MEDEIROS DO CANTO / Gabinete do deputado Elizeu Nascimento

A Comissão de Segurança Pública e Comunitária, através do presidente, deputado Elizeu Nascimento (DC), solicitou via requerimento, uma audiência pública que será realizada no dia 15 de março, às 9 horas, no auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A audiência pública propõe debater o estudo realizado pelo governo do estado sobre a possibilidade do fechamento de aproximadamente 21 delegacias de Polícia Civil no interior de Mato Grosso.

O presidente da comissão convidou todos os prefeitos e vereadores das cidades do interior que podem ter as delegacias fechadas. “Não podemos deixar um assunto sério como esse passar em branco (sem discussão). Por esse motivo, solicitamos essa audiência. É um absurdo o que estão querendo fazer com a segurança pública. Fechar delegacias é regredir. Estamos passando por uma fase na política que busca atrasar o sistema de crescimento (do estado). Estamos à beira de um caos", afirmou Nascimento.