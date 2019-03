/ / Atleta de Guarantã do Norte é convocado para compor a equipe Sub 17 de voleibol masculino de Mato Grosso

Lucas Cecon com apenas 14 anos já vinha se destacando em sua equipe de base na cidade de Guarantã do Norte, estudante da Escola Municipal Prof. Sueli Olmira Pereira, na cidade de Guarantã do Norte/MT, onde residiu até o final do ano de 2018. Teve participações marcantes no voleibol Guarantaensse, que no ano de 2018 conquistou diversos títulos pela sua cidade, como o inédito Vice-Campeonato dos Jogos Escolares da juventude etapa estadual e Campeão do Estadual Federado Mato-grossense, dentre outros diversos títulos regionais.





Lucas começou sua carreira no voleibol com apenas 11 anos, e já esbanjava habilidades sobre a modalidade. Munido de muita determinação e coragem, Lucas decidiu começar a respirar o voleibol de verdade, foi quando conheceu seu ex-treinador Danrlei Ualison que segundo ele foi o maior incentivador para seguir lutando pelos seus sonhos. Danrlei logo percebeu o potencial de Lucas, e já via um começo de um futuro promissor como atleta.





Foram anos e meses de muito treinamento debaixo de chuva e sol afirma Danrlei, que completa dizendo: “Mas no Final Tudo valeu a pena pois sempre acreditei no potencial desse garoto”. Seu maior sonho é se tornar um jogador profissional e viver respirando o puro voleibol. Mais tendo em vista que isso fica muito difícil, perante tantos fracassos de realizações de jogos e eventos de grandes proporções.





Quantos jovens atletas de nosso estado não tem esse mesmo sonho, mais que não podem mais crer nem em si próprio, pelo simples fato de não poder se praticar o que mais gosta na vida com qualidade. As coisas mudam, o tempo passa e a esperança só diminui. A todos os jovens desse estado que também tem o mesmo sonho, nunca parem de fazer o que mais ama apesar dos pesares, acreditem no melhor, que o sucesso pode vir, mais quando menos esperar ele chega afirma Lucas.

No final do ano de 2018, Lucas foi pré-convocado para a Seletiva do CBS (Campeonato Brasileiro de Seleções) que aconteceu em janeiro de 2019, Lucas passou das duas primeiras etapas e nesta terça-feira (05/03/2019) na última fase da seletiva, recebe a notícia de sua aprovação.





Lucas atualmente reside na cidade de Primavera do Leste onde foi chamado para compor a equipe da Escola Nova Geração(C.O.C) e agora conta com o Excelente trabalho do Professor Roberto Pereira que também é o Técnico da Seleção Mato-grossense. Lucas estará viajando para Saquarema no Rio de Janeiro no próximo dia 26 deste mês, onde representará nosso estado em uma das principais competições do Brasil.





Deixamos aqui nossos votos de incentivo e desejamos todo sucesso para esse atleta fruto de nossa cidade de Guarantã do Norte.

Da Redação/Roteiro Noticias (Fotos: Divulgação)

Lucas e o seu Treinador Danrlei