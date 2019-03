/ / Aprosoja leva informação aos produtores durante feiras agropecuárias de MT

Novidades, tecnologias, oportunidades, mercado e grandes discussões de assuntos que visam a melhoria do setor agropecuário. São esses alguns dos objetivos das grandes feiras agropecuárias que acontecem em diversos municípios mato-grossenses e têm a presença da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT). Além dos estandes, com atendimento aos produtores, a Aprosoja-MT está inserida na programação de palestras.

“As feiras são uma forma de estarmos ainda mais próximos dos nossos produtores, associados, ouvirmos demandas, trocarmos informações e conhecimento. A Aprosoja sempre contribuiu de forma efetiva para a realização das feiras, seja em parceria com os sindicatos rurais, fundações ou associações que promovem estes eventos fundamentais para a difusão de tecnologia e conhecimento. Nos últimos anos o perfil das feiras agropecuárias mudou bastante e temos acompanhado esse novo formato que é por meio das palestras técnicas, principalmente”, afirma o presidente da Aprosoja, Antonio Galvan.

A participação da Associação teve início no último final de semana, em Barra do Garças, durante a realização da Agrotec Show - que aconteceu de 13 a 16 de março. O tema apresentado este ano foi “Impulsionando o agronegócio do Araguaia”. Junto com Sindicato Rural do município, a Aprosoja distribuiu brindes e atendeu os produtores da região. Palestra foi ministrada pelo gerente Thiago Rocha no último dia de evento.

Na agenda da Aprosoja ainda estão previstas outras feiras como a Show Safra, em Lucas do Rio Verde, de 26 a 29 de março. Diretores, delegados, gerentes e supervisores da entidade estarão na estrutura do Sindicato Rural, dentro do espaço onde a feira é promovida. Nesta edição, a Show Safra terá como tema “Tecnologia e produtividade em Campo” e a palestra da Associação será ministrada no dia 26 às 8h30, pela gerente de Sustentabilidade, Marlene Lima.

O município de Primavera do Leste ficará movimentado entre dos dias 02 a 06 de abril, com a Farm Show. Nos cinco dias de eventos a Aprosoja fará exposição e atendimentos aos produtores no espaço do Sindicato Rural da cidade. O tema da feira será “Integração, campo e cidade”, que também será o assunto abordado pelo gerente de Política Agrícola e Logística da Associação, Thiago Rocha, no dia 04 de abril.

Rocha também fará palestra na Parecis Super Agro, em Campo Novo do Parecis. A feira será realizada de 09 a 12 de abril, com tema “Impacto da tecnologia e das relações internacionais na evolução do agronegócio brasileiro”. A apresentação do gerente de Política Agrícola da Aprosoja está confirmada para o dia 12 às 10h40.

Outra feira bastante aguardada em Mato Grosso é a Norte Show, de Sinop. Esse ano ela movimentará o município de 15 a 19 de abril, com tema “Integração do Agronegócio”. O estande da Aprosoja também será compartilhado com Sindicato Rural e levará duas palestras, com Thiago e Marlene. Datas e horários devem ser divulgados nos próximos dias.

Em Alta Floresta será realizada a 3ª Tecnoalta, entre 25 e 27 de abril. O tema será “Agronegócio mostrando seu potencial”. Brindes, atendimentos e materiais de exposição da Aprosoja estarão disponíveis na estrutura do Sindicato Rural do município. A palestra será ministrada pela gerente de Sustentabilidade, Marlene Lima.

Pontes e Lacerda deve ficar mais agitada nos dias 16 a 18 de maio, com a feira Oeste Rural Show. A Aprosoja participará dos três dias com atendimentos aos produtores, distribuição de brindes e materiais institucionais. A palestra também será ministrada por Marlene Lima. Tema da feira é “A nova fronteira do Agronegócio”. A programação será disponibilizada pelas redes sociais da Aprosoja, conforme a proximidade de cada evento.





Fonte: Ascom Aprosoja