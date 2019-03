/ / Advogado que tatuou rostos de Lula e Marielle no braço faz B.O com medo de represália

A esposa de Paulo ligou informando que ouviu barulhos que confundiram com fogos de artifício em frente a residência do casal.

Por JEFFERSON OLIVEIRA

O advogado Paulo Lemes que ganhou ‘fama’, ao tatuar os rostos do ex-presidente preso, Luiz Inácio Lula da Silva e da ativista e vereadora Marielle Franco, que morreu no Rio de Janeiro, procurou a Polícia Civil de Matupá (720 km de Cuiabá-MT), nesta quinta-feira (21) alegando que sua esposa teria ouvido tiros em frente a sua casa, e acredita que seja uma represália política por conta das tatuagens.

De acordo com o relato do boletim de ocorrência que o advogado expôs em sua rede social, a esposa de Paulo ligou informando que ouviu barulhos que confundiram com fogos de artifício em frente a residência do casal, mas ao sair para ver o que se tratava, ela visualizou uma faísca, que ela acredita ter sido tiro.

O jurista rapidamente procurou a polícia, e informou que nenhum suspeito foi visto perto da residência, porém acredita que a esposa esteja falando a verdade e que o ato pode ser alguma retaliação de cunho político ou ameaça por conta das tatuagens dos dois ex-políticos.

A Polícia Civil confeccionou o boletim de ocorrências e passa a investigar o caso.