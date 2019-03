/ / Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Unifama colaboram com Campanha de Doação de Sangue, em Peixoto de Azevedo

Os acadêmicos do 3º ,5º e 6º semestre do curso de Enfermagem da Faculdade Unifama participaram da Campanha de Doação de Sangue “Vidas por Vidas”, que aconteceu em Peixoto de Azevedo, no último sábado (9).

Sob a supervisão da coordenadora do curso, prof.ª Luciana De Fatima Souza, esta é a quarta vez consecutiva que os colaboram, sendo responsáveis pelo processo de triagem, preenchimento das fichas de identificação e verificação de sinais vitais e medidas antropométricas dos doadores voluntários.

Segundo a prof.ª Luciana, a participar da Campanha é uma forma de conscientizar os acadêmicos sobre a importância da doação voluntária de sangue na sociedade e com isso promover o ato de solidariedade, despertando assim o sentimento de comprometimento com a vida do outro.

A campanha, organizada pelos Desbravadores da Igreja Adventista, Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Agência Transfusional de Peixoto de Azevedo e a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Peixoto – Coogavepe, ajuda a manter o estoque de sangue e seus derivados, no banco de sangue de Colíder, que atende o Município de Guarantã do Norte e Municípios vizinhos sempre que os pacientes precisam de transfusão.

Ascom/Unifama