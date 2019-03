/ / Acadêmicos de Direito da Faculdade Unifama doam alimentos para a APAE de Guarantã do Norte

Uma tarde solidária e de renovação de sentimentos! Os acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Unifama e coordenadora do curso, Profª Ana Célia de Julio realizaram, nesta quinta-feira (28), a entrega dos alimentos e quantia em dinheiro, arrecadados durante a Aula Magna, para a APAE de Guarantã do Norte. O dinheiro arrecadado será revertido para a compra de mais brinquedos pedagógicos para a Sala de estimulação Precoce.





Durante a visita, os acadêmicos conheceram os alunos, brincaram e se divertiram, além de conhecerem as instalações físicas, apresentadas pela diretora da APAE, Profª Rose Sala, que falou sobre a importância do voluntariado, do respeito e de quão rica e valorosa é uma visita como essa.





A iniciativa partiu dos próprios acadêmicos, que se emocionaram ao poder passar uma tarde de recreação e de muito aprendizado.

A diretora da APAE, Prof.ª Rosa Sala agradeceu todos os acadêmicos e a Faculdade Unifama: “A APAE é uma Instituição filantrópica, mas ela depende da sociedade. Atos como esses, que os acadêmicos com suas iniciativas de trazer alimentos e doação em dinheiro, são muito importantes e o mais importante é vir conhecer nosso trabalho, vir conhecer nossas crianças e, com certeza, lá no fundinho do seu coração, isso vai mexer e é essa sementinha que é plantada que a gente vai colher no futuro e essa ajuda cada vez aumenta, porque aí outra turma vai ver, vai se interessar, vai fazer e o outro também”.





Para a acadêmica Maria Eduarda Gobbi, visitar a APAE foi uma experiência maravilhosa: “Nos faz perceber o quanto somos gratos pela nossa vida, e o quão importante é a nossa ajuda para fazer a diferença na vida de crianças tão especiais. Mesmo com dificuldades, a APAE transborda de amor e carinho, acredito que foi emocionante para todos que estiveram presentes na entrega da doação, as crianças são tão gentis e adoráveis, nos divertimos junto com eles. As professoras e a diretora são pessoas com um grande coração e muita força de vontade. Com toda certeza iremos continuar ajudando esse lindo trabalho!”.





