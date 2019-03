/ / Aberto Edital Chamada Pública para aquisição da Merenda Escolar no município de Guarantã do Norte

Para aquisição da merenda escolar das unidades escolares da rede estadual de Educação Básica, do município de Guarantã do Norte a CNAE – Câmara de Negócios da Alimentação Escolar informa que está aberto o Edital da Chamada Pública 001/2019, que permanecerá a disposição dos interessados, para retirada do mesmo, na assessoria pedagógica, até o dia 07 de Abril de 2018. No dia 08 de abril, de 2019, as 13h 30min, nas dependências da E.E. Albert Einstein, situada na Rua Inharé, 935 - Centro, na cidade de Guarantã do Norte, acontecerá a Classificação e Julgamento das propostas.





A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, e de suas organizações é definida em lei, em atendimento Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e tem dois objetivos básicos: fornecer alimentos aos alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino básico, e fortalecer economicamente a agricultura familiar da região.





Para maiores informações e retirada do Edital os interessados podem comparecer as dependências da Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte, sito a Av. Jatobá, 614 - Centro, no horário comercial. Contato: (66) 3552-1129 e e-mail: grn.ass.pedagogica@educacao.mt.gov.br









Abaixo segue o link de publicação do Aviso da Chamada Pública no Diário Oficial do Estado de mato Grosso:





Marcio Szymczak

Técnico ASSP/SEDUC-MT