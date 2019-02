/ / Victório Galli espera nomeação para ser assessor especial de Bolsonaro em Brasília

O ex-deputado federal Victório Galli (PSL), derrotado nas urnas no último pleito, espera a nomeação no Diário Oficial da União para assumir um cargo de assessoria especial no palácio do Planalto para trabalhar diretamente com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) ou com o ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni (DEM). A confirmação foi feita por Galli ao Só Notícias.

“A nomeação está para sair hoje ou amanhã. Assim que sair me procura de novo”, limitou-se a dizer.

Apesar da pressa e demostrando não querer dar mais informações, Galli confirmou que trabalha no projeto para buscar a prefeitura de Cuiabá em 2020 e que, como em todos partidos, espera contar com o apoio da direção nacional do PSL, o que inclui Bolsonaro.

Entre as ações de Galli para o projeto, estão reuniões internas para fortalecer seu nome. Em nível estadual, conforme Só Notícias já informou, o deputado federal e presidente do PSL em Mato Grosso, Nelson Barbudo, confirmou que a sigla apoia o ex-deputado apesar da confusão em que ambos se envolveram durante a campanha eleitoral ao divergirem do apoio à candidatura do ex-governador Pedro Taques (PSDB).