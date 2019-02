/ / Vice-presidente vem a Mato Grosso encerrar colheita de soja

O governador Mauro Mendes também estará no evento e lembrou que os produtores de soja têm até o dia 15 de fevereiro para cadastrar suas propriedades.

Carol Sanford | Secom-MT

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, estará em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá), no dia 15 de fevereiro (sexta-feira), para participar do encerramento da colheita de soja na safra 2018/2019.

Na oportunidade, Mourão também irá abrir, simbolicamente, o plantio de milho safrinha de 2019. Além da vinda do vice-presidente, também é esperado o anúncio de investimentos em unidades fabris, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para o agronegócio do Estado, por empresas com capital 100% brasileiro.

O governador Mauro Mendes também estará no evento e lembrou que os produtores de soja têm até o dia 15 de fevereiro para cadastrar suas propriedades junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT).

Até quarta-feira (06.02), já tinham sido cadastradas 7.026 propriedades, totalizando área de plantio de soja de 6,1 hectares. Na safra 2016/2017, o número de cadastros chegou a 12.290 propriedades, com uma área de 8,2 milhões/ha com produção da oleaginosa.

Para o encerramento da colheita também são esperados os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, oficiais da Forças Armadas, secretários de Estado, senadores e deputados federais e estaduais.