/ / Versátil, Jonathan enaltece sequência como titular do Atlético Goianiense e fala em clima de “final” em duelo diante do Brusque pela Copa do Brasil

Até então, o Atlético Goianiense fez seis jogos em 2019. O lateral Jonathan participou de cinco dessas partidas, sempre como titular do Dragão. Algo que facilita essa sequência do jogador entre os 11 prediletos do técnico Wagner Lopes é sua versatilidade. Jonathan já foi utilizado tanto como lateral-direito, como lateral-esquerdo.





Com 26 anos, Jonathan enaltece esse seu diferencial de atuar em mais de uma função. “Essa minha característica, de ser versátil, é muito bom para mim e para o clube, pois tenho facilidade de jogar em mais de uma função. No futebol moderno isso é um diferencial e faz com que eu trabalhe mais para que quando estiver em campo, independente da posição, possa fazer o melhor e dê uma resposta positiva ajudando o time a ter resultados”, declarou o lateral.





No último sábado, o Dragão superou o Crac por 3×1. Jonathan, que atuou na sua posição de origem, como lateral-direito, valorizou o resultado, principalmente após o revés contra o Goiás. “Tivemos uma semana cheia para esquecer o clássico. Focamos na partida contra o Crac. Sabíamos da dificuldade e impondo nossa força jogando em casa conseguimos fazer os três pontos. Fiquei muito feliz pelo resultado e pela minha atuação”, admitiu o atleta que tem mais de 60 jogos pelo rubro-negro goiano.





O Atlético Goianiense muda a chave do Campeonato Goiano nesta semana e concentra suas forças para o compromisso da próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Augusto Bauer, diante do Brusque. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Como é melhor ranqueado, o Dragão joga pelo empate para avançar na competição nacional. “Estamos encarando essa partida como se fosse uma final.





Todo mundo sabe o que significa a Copa do Brasil para os clubes nos últimos anos. Teremos um duelo complicado e como será jogo único temos que entrar em campo com atenção total para não sermos surpreendidos”, finalizou Jonathan.







Fotos: Divulgação/Atlético Goianiense



Jonathan tem a carreira administrada por:





Arthur Virgílio,

Assessor de Imprensa Assessor de Imprensa