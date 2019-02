/ / Veiculo do município de Guarantã do Norte se envolve em acidente na BR 163

O veículo Oroch placas QCO 5245 pertencente à prefeitura municipal de Guarantã do Norte, conduzido por G. A. S. se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira 13.

O fato ocorreu a cerca de 20 km de Sinop, segundo o condutor que dirigia no sentido Guarantã / Sinop, o mesmo seguia em sua mão quando passando por um trator que roçava a margem oposta da BR ocorreu o acidente.



O condutor do caminhão guincho Placas QBO 2771 da cidade de Matupá que também se envolveu no acidente relatou o fato da seguinte forma: Que vinha em sentido contrario à Oroch e que em sua frente vinha um veiculo Renault, este ao desviar do trator avistou a Oroch e freou bruscamente na sua frente, para não bater na traseira do Renault o condutor do Guincho desviou para a pista contraria. Esta manobra motivaria uma colisão frontal entre o caminhão guincho o a Oroch.



Para evitar a colisão frontal o condutor G. A. S. fez uma manobra em que o veículo rodou atravessou a pista saindo da mesma pelo lado contrario. Não houve ferido no acidente porém as avarias na Oroch foram de grande monta. As medidas burocráticas junto aos órgãos competentes e seguradoras estão sendo tomadas pelas partes envolvidas no acidente.

Assessoria