/ / Único com defesa intacta, Mixto apostará tudo em jogo pela liderança

“Temos a torcida mais vibrante do estado. Uma torcida que canta e que comparecerá para motivar os jogadores à vitória”, diz o presidente

A um passo da liderança, com o espírito aguerrido e uma equipe apoiada pela única defesa virgem do estadual, o Mixto Esporte Clube encarará o União de Rondonópolis, neste domingo (03.01), às 16h, pela 3ª rodada do Campeonato Mato-grossense Martinello, na Arena Governador José Fragelli, Arena Pantanal, em Cuiabá, disposto a rushar o oponente, não levar golos, ‘dar o sangue’ em campo e arrancar dois golaços para assumir a ponteira do estadual por saldo.

“É preciso que façamos uma grande partida para sermos líder. Temos um grande rival pela frente, oponente qualificado, estruturado e com jogadores experientes. Vamos jogar firmes, o estadual é nossa prioridade e por isso vamos com muita força. Acreditamos ser de suma importância a liderança, pois isso se refletirá no ânimo dos atletas e na adesão da torcida. Arriscaremos mais e buscaremos a vitória com respeito a tradição do União”, avalia o treinador, Toninho Pesso.

O Mixto tem dois jogos com um empate e uma vitória. Primeiro obteve um placar de zero a zero contra o Araguaia, na casa do adversário, no estádio Zeca Costa, em Barra do Garças, e que garantiu um ponto na tabela classificatória. E, em segundo, um placar de um a zero contra o Dom Bosco, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e que valeu três pontos (total de quatro). E ser a única equipe a não ter levado gols demonstra o equilíbrio do sistema de jogo praticado pelo alvinegro.

“Não levar gols é a consequência do trabalho defensivo do sistema inteiro. Não só da parte de trás. A marcação começa desde a linha da frente com a posse de bola. Lá se inicia a idealização da fase defensiva. Não compromete somente os zagueiros, mas desde as linhas ofensiva e de meio de campo. É um contexto geral e mostra equilíbrio. Não ter levado gols nos dá uma segurança maior e nos permite arriscar mais na linha da frente”, explicou o treinador, Pesso.

“O meia tem a função de armar as jogadas, ajudar os atacantes a fazerem gols e contribui com a defesa ao apoiar volantes e laterais na marcação dos jogadores oponentes. Acredito ter tido um bom desempenho nas partidas anteriores, mas posso dar mais um pouquinho. E quero fazer um gol, só faltou isso”, disse o meia remanescente da equipe mixtense campeã da Copa FMF 2018, Renan Henrique Neves, de 21 anos de idade, ex-Penapolense-SP e ex-Marília-SP.

Para o preparador de goleiros do Tigre, Júlio César Nascimento, foram vários os fatores que contribuíram para se ter a defesa menos vazada até o término da segunda rodada do mato-grossense. Segundo ele, entre esses vários fatores, o alvinegro tem um conjunto defensivo estável, apesar dos poucos dias de treino, por buscar trabalhar com situações reais nos treinamentos. E, destaca, haver muito comprometimento de todos os jogadores presentes nas partidas.

“Nosso sistema defensivo está sendo bem trabalhado. O que nos proporciona certa tranquilidade. E nós tivemos várias defesas importantes feitas pelo goleiro titular, o Vinícius Barriviera. Como, por exemplo, contra o Dom Bosco, que teve uma jogada na grande área em que tinha muita gente dentro e ele conseguiu prever a bola e sair no tempo exato para socar a bola. Uma situação de tomada de decisão e posicionamento corretos. É um atleta experiente, já rodou em boas equipes e grandes jogos e isso lhe dá a calma para pensar e resolver”, diz Júlio.

ENTRADA

Os ingressos na arquibancada de Mixto x União de Rondonópolis, neste domingo (03.02), às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, são comercializados no Setor Oeste da Arena Pantanal, a partir das 09h, nos valores de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Mulheres não pagam e nem crianças até 10 anos de idade. E há ingressos limitados para camarote no valor de R$ 50,00, com direito a Open Bar de Cervejaria Cuyabana. M ais informações na página do Mixto no Facebook.

“O clube investiu em bons atletas e em uma boa comissão técnica e tem lutado para ter uma campanha de sucesso. Nossa intenção é ganhar bem para assumir a liderança. Agora convocamos a torcida para que compareça no domingo. A torcida é fundamental e nós temos a mais vibrante do estado. Uma torcida que canta e, quando canta, o jogador, mesmo cansado, ganha uma energia extra para jogar acima do que é esperado”, chama o presidente, Fause Chauchar.

O Mixto Esporte Clube conta com o apoio do Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi, Unimed Cuiabá, Fort Atacadista, Zaeli Alimentos, Rede de Hotéis Mato Grosso e Cuiabá 300 Anos. E o Campeonato Mato-grossense de Futebol 2019 tem como patrocinador a empresa Eletromóveis Martinello.

Copa do Brasil

O Mixto enfrentará o CSA-AL nesta próxima quarta-feira (06.02), às 20h30, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com ingressos por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) no Setor Norte e R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) no Setor Leste. Disponíveis nas Drogarias Baixo Custo (no Centro de Cuiabá, no Pedra 90, no Centro de VG e no CPA II), nas lojas Tube (no Centro de Cuiabá e nos shoppings 3 Américas, Goiabeiras e Pantanal) e por meio do site www.ingressosmt.com.br

Ingressos MT - Entretenimento a um click Ingressos MT - Venda de ingressos on-line e gestão de ingressos. Encontre o evento que você procura: www.ingressosmt.com.br

. E mulheres e crianças até 10 anos tem entrada gratuita às arquibancadas. Mais infos: (65)3321-5454.

