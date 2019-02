/ / Três candidatos disputam a presidência da UCMMAT

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT

Três chapas irão concorrer as eleições para a presidência da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). Os vereadores, Edclay Coelho (PSD), do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, João Machado Neto “João Bang” (PSB) de Nova Xavantina e o atual presidente da UCMMAT, vereador Renato Beraldo (PSD), do município de Água Boa disputam o pleito no dia 27 de fevereiro.





Logo após o registro dos candidatos, a Comissão Eleitoral fez o sorteio dos números de cada chapa. O número 10 ficou com a “UCMMAT para Todos”, encabeçada pelo vereador João Bang; o candidato Edclay Coelho da chapa “Unidos pela UCMMAT” foi sorteado com o número 11, a chapa “UCMMAT levada a sério” comandada pelo atual presidente da entidade e candidato a reeleição, vereador Renato Beraldo ficou com o número 12.





O vereador pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Edclay Coelho (PSD), salientou que há 05 anos planejou ser candidato à presidente da UCMMAT, por duas ocasiões o projeto foi adiado, em apoio a outros candidatos.

“Eu entendi que chegou o momento, estamos visitando todo o estado de Mato Grosso com nossa mensagem e proposta de trabalho, ressaltando a importância da nossa instituição para o legislativo. Eu decidi ser candidato porque acredito na UCMMAT, estou no meu quinto mandato e já tive a oportunidade e o privilégio de vivenciar a glória da instituição, e a finalidade no qual foi fundada é muito importante para os vereadores, e este é motivo que me impulsionou a disputar o pleito, juntos iremos levantar o gigante adormecido”, disse Coelho.





Já o candidato João Bang, vereador pelo município de Nova Xavantina, ressaltou que sua experiência como ex-presidente da Câmara irá contribuir com sua administração e frisou a importância de fortalecer a UCMMAT e atender a todos de forma igualitária, seguindo o slogan de sua campanha “UCMMAT para todos”.





“O vereador precisa ser respeitado e valorizado, nós somos o para-choque da sociedade, todos os problemas dos municípios são direcionados a nós, e somos nós que precisamos de apoio, nossa entidade precisa dar este respaldo para os parlamentares. Coloquei o meu nome a disposição para resgatar a nossa UCMMAT e fortalecer o legislativo, independente do voto, a entidade estará de portas abertas e dando suporte aos vereadores que vierem a Cuiabá”, concluiu.

O presidente atual e candidato à reeleição da UCMMAT, vereador Renato Beraldo que assumiu a entidade em abril de 2018, conta que enfrentou grandes desafios a frente da instituição.





“Com muita transparência e seriedade consegui conduzir a UCMMAT e para chegar até aqui contei com apoio dos funcionários e dos vereadores. Finalizamos o ano de 2018 com a casa com boa parte dos problemas resolvidos, ainda há muito que fazer e por isto coloquei meu nome a disposição, para continuar este trabalho sério que temos desenvolvido na instituição. Quero agradecer a todos os vereadores que compõe a minha chapa, que acreditam em nossa administração, e independente de quem ganhar irá assumir muita responsabilidade e terá a missão de trazer todos os vereadores para dentro da UCMMAT”, finalizou Beraldo.

A eleição na UCMMAT irá ocorrer no dia 27 de fevereiro, das 08 às 17 horas, na sede da entidade, em Cuiabá. A posse da nova mesa diretora será no dia 06 de março, sete dias após as eleições.