/ / Três atletas ex-Athletico estão entre as vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu

Três atletas com passagens pelas categorias de base do Athletico estão entre as vítimas fatais confirmadas do incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, na manhã desta sexta-feira (08), no Rio de Janeiro, e deixou dez mortos e três gravemente feridos. O goleiro Bernardo Pisetta, o meia Gedson Santos, o “Gedinho”, e o atacante Vitor Isaías, o “Vitinho”, todos de 14 anos, já vestiram a camisa athleticana.

Pisetta é natural de Indaial-SC e atuava como arqueiro. O garoto passou pela formação do Furacão antes de se transferir para o Flamengo no meio do ano passado. A trajetória coincide com a de Vitinho, também catarinense, natural de Florianópolis-SC, que trocou de Rubro-Negro em setembro de 2018.

Isaías iniciou a trajetória no futsal e na base do Figueirense, pelo qual foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense em 2015. Pelo Athletico, o atacante foi artilheiro do clube na ES-CUP, em 2017. O jovem era agenciado pelo ex-jogador Sávio, ídolo flamenguista. A Banda B tentou contato com o empresário, mas não obteve resposta.

A terceira vítima com passagem pelo CT do Caju é o meia-atacante Gedson Santos, 14, mais conhecido como Gedinho, nascido em Itararé-SP, que atuou pelo Furacão até o final do ano passado.

Garotos passaram pelo Trieste

Os três atletas também já passaram pela formação do Trieste, de Santa Felicidade, antes de agarrarem a chance de defender as cores do Flamengo. Através das redes sociais, o time amador curitibano prestou a última homenagem aos jovens.

“Com muito pesar informamos o falecimento dos atletas Victor Isaías, Gedson e Bernardo Pisetta nessa madrugada no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. Os três atletas tiveram passagem pelas categorias de base do Trieste e estavam no Flamengo em busca do sonho de se tornarem jogadores de futebol. Nossos sentimentos a todas as famílias e amigos, que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil e rceba esses meninos de braços abertos”, escreveu a postagem no Facebook.