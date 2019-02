/ / Suspeito de roubar táxi e assaltar salão é baleado durante fuga da PM em Guarantã do Norte

Um homem suspeito de assaltar um salão de beleza e roubar um táxi, foi baleado durante a fuga da polícia nesta terça-feira (26), em Guarantã do Norte.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima que é taxista, a qual informou que o suspeito identificado como Giovani Alves Bena, de 24 anos, solicitou uma corrido até o bairro Jardim Vitória, onde ele adentrou em um salão de beleza e subtraiu vários frascos de cosméticos, um secador de cabelo duas chapinhas de cabelo, tesouras e outros utensílios do estabelecimento.

Após a ação ele solicitou que o taxista deslocasse sentido ao Estado do Pará, dizendo que iria ficar na entrada da linha 38. O taxista seguiu até o local solicitado, sendo que próximo ao radar fixo que fica localizado na BR-163 saída para o estado, ele informou ao passageiro que iria dar sequência na corrida caso ele pagasse, momento em que o suspeito no uso de uma arma branca (faca), ordenou que a vítima saísse do veículo.

Em seguida, fugiu seguindo sentido ao Pará. A vítima acionou a Polícia Militar, a qual saiu em diligência, localizando o suspeito próximo na entrada da Cachoeirinha. Foi dado voz de parada, porém o mesmo não acatou, sendo necessário disparos de arma de fogo.

A guarnição realizou dois disparos, sendo que um atingiu o suspeito, na altura do braço direito. Momento em que ele estacionou o veículo e se entregou.

Giovani foi socorrido e encaminhado ao Hospital para cuidados médicos e posteriormente encaminhado a delegacia de Polícia Civil.

Por Olhar Cidade da Redação