/ / Santa Rosa promove roda de conversa com gestantes

Planejar a gravidez, sem ansiedade, permite alinhar as expectativas em relação à maternidade e aproveitá-la de forma mais segura e saudável. É com esse pensamento que o Hospital Santa Rosa promove a primeira edição da “Roda de Conversa com Gestantes” de 2019. O encontro será realizado no dia 11 de fevereiro, às 19h, no auditório da instituição.





Na ocasião, gestantes e puérperas [mulheres em período pós-parto] terão a oportunidade de interagir e trocar experiências gestacionais e de parto. Isto, além de contarem com uma equipe multidisciplinar para esclarecer as dúvidas que permeiam a gravidez e pós-parto.





A iniciativa faz parte das atividades do Projeto Parto Adequado – desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement (IHI), com apoio do Ministério da Saúde –, que tem como objetivo reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias no país e desmistificar o parto normal. O Hospital Santa Rosa aderiu à segunda fase do projeto em 2017.





Conforme explica a ginecologista e obstetra Caroline Paccola, uma das coordenadoras da especialidade no Santa Rosa e também do Projeto Parto Adequado na instituição, o objetivo da roda de conversa é oferecer um espaço de diálogo e de democratização do conhecimento acerca do tema ao multiplicar reflexões, desfazer mitos e gerar confiança para escolhas conscientes.





“Buscar informação é sempre o melhor caminho para uma experiência gestacional e de parto bastante positiva. Tanto que, no encontro, costumo dividir minha própria vivência com os participantes. Tive meu primeiro filho quando estava terminando a especialização. Na época, procurei uma médica que trabalhava com reprodução humana e que me apresentou, por exemplo, a analgesia de parto. Essa experiência também foi um divisor na minha carreira”, comenta.

SERVIÇO – As inscrições para a “Roda de Conversa com Gestantes” são gratuitas e podem ser feitas por meio do contato (65) 3618-8174 ou no Espaço Santa Rosa (térreo do Edifício Santa Rosa Tower).

Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press