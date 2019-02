/ / Premix anuncia novo gestor de Vendas para o norte do Mato Grosso

Para aumentar ainda mais sua presença e atuação na região Centro-Oeste do País, a Premix anuncia a contratação de Bruno Samartino Gonçalves como novo gestor de Vendas para o norte do Estado de Mato Grosso.





Com formação em zootecnia pela UNEMAT, de Pontes e Lacerda (MT), o profissional possui experiência na área comercial e técnica, com atuação em empresas de nutrição e saúde animal.





Na empresa, ele comandará a equipe comercial na região e responderá ao gerente regional de Vendas, Ronaldo Pereira.





Sobre a Premix





A Premix atua há mais de 40 anos no mercado, oferecendo soluções em nutrição integradas para a pecuária nacional.





A missão da empresa é contribuir para a evolução do agronegócio, com um olhar no futuro, por meio de inovação, relacionamento e conhecimento compartilhado. A Premix desenvolve produtos de alta qualidade para bovinos de corte e de leite, equinos, ovinos e caprinos, conforme o clima e época do ano em cada região do País, categoria animal e fase de desenvolvimento, além de consultoria técnica especializada.





Com moderna estrutura de produção e distribuição, possui fábricas próprias em Patrocínio Paulista (SP), Presidente Prudente (SP) e Araguaína (TO), além de centros de distribuição em Maringá (PR), Campo Grande (MS) e Linhares (ES), investindo constantemente em inovação e desenvolvimento tecnológico de novos produtos, com pesquisas e parcerias com as mais renomadas instituições de ensino do Brasil.

Da Assessoria