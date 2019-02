/ / Prefeito Érico recebe secretário estadual de saúde e pede que Estado faça sua parte

Na manhã desta segunda-feira, 25 a equipe gestora da secretaria estadual de saúde esteve em visita ao município de Guarantã do Norte. A equipe composta pelo secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo; pela secretária adjunta de regulação, Fabiana Bardi; pela secretária adjunta de gestão hospitalar, Deisi Bocalon e pela assessora de comunicação Ana Carolina.

Gilberto Figueiredo e sua comitiva foram recebidos pelo prefeito Érico Stevan Gonçalves, onde no gabinete do mesmo discutiram assuntos relacionados à saúde da região e do município. O prefeito Érico e a secretária municipal de saúde Tatiane Aranda pontuaram as ações e investimentos que o município vem realizando na área de saúde e a ausência da participação do estado naquilo que seria sua obrigação.

Após a reunião a comitiva visitou o futuro centro de especialidades do município e o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

Gilberto Figueiredo destacou que o objetivo da vista é conhecer a realidade dos hospitais regionais e dos principais hospitais do estado. A partir deste diagnóstico sugerir ao governo do estado as possíveis medidas a serem propostas ou adotadas para adequar os serviços de saúde com as necessidades de cada região.

“Esta nova planificação que estamos fazendo verificando a abrangência das especialidades que cada hospital tem. A partir daí vamos propor uma nova planificação para que possamos potencializar as ações que estão disponíveis nos diversos hospitais. E também para que o estado possa racionalizar de forma mais eficiente o aporte de recursos para dar maior resolutividade dos serviços na área de saúde. Isso vai nos ajudar a diminuir esse fluxo de pacientes para longas distancias e também diminuir o fluxo na capital do estado. O nosso interesse principal é potencializar os serviços que são prestados nos municípios” Explicou o secretário.

Após a visita ao Hospital Municipal o secretário Estadual de Saúde Gilberto Figueiredo concedeu entrevista destacando o forte comprometimento do prefeito Érico com as Ações na área da saúde.

“O que a gente percebe primariamente é que o prefeito Érico está fazendo uma gestão bastante eficaz na área da saúde. O mais importante é a intenção do prefeito em ampliar ainda mais esses serviços aqui na região. Apesar do momento crítico que o estado está passando, esses estudos que estamos fazendo certamente vai nos possibilitar futuramente realizarmos parcerias para fortalecermos ainda mais os serviços de saúde na região e no município de Guarantã do Norte.” Comentou Figueiredo.

O prefeito Érico destacou positivamente a presença da comitiva no município de Guarantã do Norte e pediu apoio ao secretário para futuras parcerias.

“É muito importante à visita do secretário Gilberto Figueiredo, da Fabiana, da Deise e da Ana Carolina á Guarantã do Norte assim eles puderam perceber que aqui a gente não trata a saúde apenas com discursos. Nós investimos 37% dos recursos do município na área da saúde. Estamos fazendo isso para não deixarmos nossos pacientes morrerem na fila de espera. Estamos fazendo até mesmo o que é obrigação do estado fazer. Neste momento o que a gente espera é que o estado seja justo conosco e nos ajude cumprindo com suas obrigações. Mostramos ao secretário nossa estrutura e nosso potencial e estamos abertos para qualquer discussão que venha facilitar a vida de nossos pacientes. É muito importantes essas visitas que o secretário está fazendo in - loco e as ideias que ele vem apresentando se forem colocadas em prática certamente teremos muitos avanços na área da saúde.” Comentou o prefeito Érico Stevan.

Assessoria Prefeitura Guarantã do Norte