/ / Prefeito Érico cumpre extensa agenda na capital e volta com a missão de reestruturar e fortalecer consórcios regionais

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves (PRB) cumpriu intensa agenda na capital Cuiabá, junto ás lideranças estaduais. Acompanhado pelo deputado líder do governo, Dilmar Dal´bosco e na companhia do vereador Alexandre Ribeiro, o prefeito cumpriu compromissos com o secretário estadual de saúde Gilberto Figueiredo, com o secretário adjunto das cidades Wener Santos e com o secretário estadual de infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Nas referidas pastas o prefeito tratou dos convênios existentes entre o município de Guarantã do Norte e o governo do estado de Mato Grosso, tendo em vista que as inúmeras obras conveniadas com o estado encontram se paralisadas por falta de repasses.

Na oportunidade o prefeito Érico iniciou a tratativa de novas parcerias com o estado, sobretudo nas áreas de saúde e infraestrutura.

Érico esteve reunido também com o vice-governador Otaviano Pivetta tratando de assuntos estratégicos para o nortão do estado. Profundo defensor dos consórcios regionais Otaviano pediu ao prefeito Érico apoio no sentido da reestruturação e fortalecimento dos consórcios. Pivetta afirmou que grande parte das ações do governo nas diversas regiões do estado se dará em parceria com os consórcios intermunicipais.

O vice-governador destacou o compromisso de Mauro Mendes com os consórcios e pediu ao prefeito Érico que estude a possibilidade de retorno do município de Guarantã do Norte ao Consorcio Intermunicipal de saúde do Vale do Peixoto e a reestruturação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Portal da Amazônia.

O prefeito Érico retorna nesta segunda a capital Cuiabá para continuar as tratativas no sentido de viabilizar recursos para Guarantã do Norte.

Assessoria